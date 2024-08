La Roma batte un colpo in difesa: ecco Danso, 25 mln al Lens

MANOVRE GIALLOROSSE

Il difensore centrale austriaco in arrivo con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Adesso c'è da rinforzare il centrocampo

La permanenza di Dybala non sembra aver cambiato i piani della Roma sul mercato. Dopo un lungo inseguimento, i giallorossi hanno raggiunto l'accordo con il Lens per Danso: ai francesi andranno circa 25 milioni di euro, bonus compresi. La formula? Prestito con obbligo di riscatto. Negli ultimi giorni i capitolini erano rimasti gli unici a trattare per il centrale austriaco, con l'Atalanta che si era messa a battere altre piste. Per il 25enne, un anno fa inseguito pure dal Napoli, contratto di cinque anni a 1,5 mln di euro a stagione.

L'arrivo di Danso soddisfa anche De Rossi, che adesso si aspetta almeno altri due colpi: un centrocampista e un esterno d'attacco (Ngonge sempre in lizza). Per la metà campo la priorità resta Manu Koné del Borussia M'gladbach (difficile prendere Frattesi), ma c'è da battere la concorrenza di Milan e Psg. Il ds Ghisolfi intanto sta lavorando anche sul fronte uscite: Abraham è diretto al West Ham, Zalewski pure è alla porta alla pari di Karsdorp e Smalling. Da valutare la posizione di Shomurodov: dato in partenza, è stato il grande protagonista della sfida, comunque persa, al cospetto dell'Empoli.