Inter, ufficiale il rinnovo di Pio Esposito: "Emozione incredibile. Felice di continuare insieme"

Di seguito il comunicato ufficiale dell'Inter e le parole di Esposito: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2032".



Pio, tu e l'Inter insieme fino al 2032: che cosa significa e che valore ha per te questo rinnovo?

"Devo dire che è una cosa molto emozionante: quando sono entrato in macchina per venire qui ho avuto le farfalle nello stomaco. Perché? Perché sento che è un traguardo importante per la mia vita e per la mia carriera, anche se non è assolutamente un punto d'arrivo, ma un punto su cui partire per continuare a lavorare così e un riconoscimento per il lavoro fatto fino ad oggi e quindi serve continuare a lavorare così".