MANOVRE NERAZZURRE

Inter, ufficiale il rinnovo di Pio Esposito: "Emozione incredibile. Felice di continuare insieme"

I nerazzurri blindano il classe 2005 con un contratto di 6 anni e uno stipendio intorno ai 3 milioni di euro 

06 Set 2026 - 17:25
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E dopo la firma arriva anche l'annuncio ufficiale: Pio Esposito ha rinnovato con l'Inter fino al 2032. Oggi è arrivato il comunicato dei nerazzurri dopo che il bomber classe 2005 nei giorni scorsi era stato avvistato in sede per porre la firma sul nuovo accordo che lo legherà a doppia mandata al club in cui è cresciuto. Esposito riceverà anche una gratificazione economica per l'ottimo rendimento nell'ultima stagione: l'ingaggio sarà, bonus compresi, intorno ai 3 milioni di euro all'anno. Un attestato di stima importante da parte della società che con questo rinnovo vuole mandare un messaggio forte e chiaro: Pio non si tocca ed è sempre più al centro del progetto di Cristian Chivu

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Di seguito il comunicato ufficiale dell'Inter e le parole di Esposito: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Francesco Pio Esposito: l'attaccante classe 2005 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2032".

Pio, tu e l'Inter insieme fino al 2032: che cosa significa e che valore ha per te questo rinnovo?
"Devo dire che è una cosa molto emozionante: quando sono entrato in macchina per venire qui ho avuto le farfalle nello stomaco. Perché? Perché sento che è un traguardo importante per la mia vita e per la mia carriera, anche se non è assolutamente un punto d'arrivo, ma un punto su cui partire per continuare a lavorare così e un riconoscimento per il lavoro fatto fino ad oggi e quindi serve continuare a lavorare così".

Avevi 9 anni la prima volta che hai indossato la maglia dell'Inter, che cosa diresti a quella versione di te oggi, alla luce del percorso calcistico che hai fatto?
"Ma sicuramente io direi di crederci sempre, nei momenti migliori e nei momenti un po' meno belli, di continuare a crederci e soprattutto di lavorare sempre al massimo, perché con il lavoro prima o poi i risultati arrivano".

Quanto ha influito sulla tua crescita Mister Chivu? Con lui avevi già giocato in primavera.
"Molto, ho fatto anche l'Under 14 con il Mister Chivu. Da sempre ho avuto grande stima e fiducia di me, quindi incontrarlo di nuovo in Prima Squadra è stata una cosa troppo importante per me. Mi ha dato un'occasione che sognavo da tutta la vita: sono contento che fino a oggi sono riuscito a ripagare la sua fiducia, spero e voglio continuare a farlo".

Dal tuo ritorno all'Inter in una stagione hai alzato due trofei e individualmente hai collezionato 10 gol. Che obiettivi personali hai per il tuo futuro?
"Sia a livello di trofei che a livello di statistiche l'importante è cercare di non fermarsi, non accontentarsi mai e crescere sempre. Non mi piace dire un numero preciso di gol o di statistiche, però l'obiettivo è quello di cercare di migliorarmi sempre, come giocatore e anche come persona".

Che messaggio vorresti lasciare ai tifosi con cui ha un legame speciale?
"Li ringrazio prima di tutto perché fin dal primo giorno che sono tornato in Prima Squadra sono stato accolto in una maniera incredibile. Vi dico grazie: sono molto contento di continuare questa avventura insieme".

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