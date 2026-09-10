Clamoroso Fenerbahce: il tecnico Kartal si dimette dopo il pari con la Roma, è giallo

10 Set 2026 - 22:21
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Colpo di scena in casa Fenerbahce dopo il pari in Champions con la Roma. Il tecnico dei turchi, İsmail Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. "Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni - ha detto il tecnico turco -. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più".

Subito dopo Aziz Yildirim, presidente del Fenerbahce, ha provato a fare chiarezza: "Nessuno di noi sapeva nulla, bisogna mantenere la calma. Lui dice che sente la pressione: era sconvolto perché gli hanno tirato una bottiglia in testa. Ora sta tornando a casa ed è ancora il nostro allenatore. Va sostenuto dall'ambiente". 

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