Clamoroso Fenerbahce: il tecnico Kartal si dimette dopo il pari con la Roma, è giallo

Colpo di scena in casa Fenerbahce dopo il pari in Champions con la Roma. Il tecnico dei turchi, İsmail Kartal, ha lasciato il suo incarico annunciandolo in conferenza stampa. "Ringrazio i miei giocatori stasera e rassegno le mie dimissioni - ha detto il tecnico turco -. Ho preso questa decisione perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori. Lascio con la consapevolezza che non tornerò mai più".
Subito dopo Aziz Yildirim, presidente del Fenerbahce, ha provato a fare chiarezza: "Nessuno di noi sapeva nulla, bisogna mantenere la calma. Lui dice che sente la pressione: era sconvolto perché gli hanno tirato una bottiglia in testa. Ora sta tornando a casa ed è ancora il nostro allenatore. Va sostenuto dall'ambiente".