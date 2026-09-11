Juve, Spalletti ha convinto Douglas Luiz a restare con una frase: "Se ti fidi..."

Tuttosport nell'edizione odierna ripercorre il lavoro di Luciano Spalletti su Douglas Luiz, pienamente rilanciato alla Juventus dopo gli scorsi due anni, che lo hanno portato poi ai prestiti al Nottingham Forest e Aston Villa. "Devi alzare il livello perché così non ci basta. Se ti fidi di me, tornerai il giocatore che eri" la frase, pronunciata dopo l'amichevole di luglio contro lo Standard Liegi, che ha convinto il centrocampista a restare. E così Douglas Luiz si è ripreso sia la Juve che il Brasile, visto che è stato appena riconvocato da Ancelotti.