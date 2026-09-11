Juve, Spalletti ha convinto Douglas Luiz a restare con una frase: "Se ti fidi..."

11 Set 2026 - 11:33
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Douglas Luiz © italyphotopress

Douglas Luiz © italyphotopress

Tuttosport nell'edizione odierna ripercorre il lavoro di Luciano Spalletti su Douglas Luiz, pienamente rilanciato alla Juventus dopo gli scorsi due anni, che lo hanno portato poi ai prestiti al Nottingham Forest e Aston Villa. "Devi alzare il livello perché così non ci basta. Se ti fidi di me, tornerai il giocatore che eri" la frase, pronunciata dopo l'amichevole di luglio contro lo Standard Liegi, che ha convinto il centrocampista a restare. E così Douglas Luiz si è ripreso sia la Juve che il Brasile, visto che è stato appena riconvocato da Ancelotti.

videovideo

Ultimi video

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

I più visti di Mercato

CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

Icardi, Benzema, Sancho e non solo: quanti svincolati di lusso. Sfoglia la FOTOGALLERY

Da Icardi a Benzema, fino a... Sancho: quanti svincolati di lusso dopo la fine del mercato FOTO

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Savinho - 87,5 milioni di euro + 10 di bonus

Savinho si unisce a Tonali e Fernandes: 354 milioni per un Tottenham da sogno

Inter, dove va Ausilio? Dalla posizione sulla Serie A all'Arabia e il feeling con il Tottenham di De Zerbi

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:12
La Ligue 1 tenta Palladino ma lui dice no: le intenzioni del tecnico
12:00
Juve, Miranda vicino al rinnovo col Bologna
11:45
Fenerbahce, il caso Kartal non è rientrato: il tecnico non dirige l'allenamento, cosa sta succedendo
Douglas Luiz
11:33
Juve, Spalletti ha convinto Douglas Luiz a restare con una frase: "Se ti fidi..."
11:26
Nico Paz: "Vi spiego perché ho deciso di restare al Como"