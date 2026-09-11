Retroscena Fabregas: perché non è diventato l'allenatore dell'Inter

Nonostante il noto vertice a Londra con l'allora direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio, le pretese del tecnico del Como in termini di pianificazione sul mercato e tempistiche di incontri hanno frenato sul nascere l'operazione, rendendo impraticabile qualsiasi margine di intesa tra le parti e spingendo la società milanese a virare su Cristian Chivu.