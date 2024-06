Inter, attenta: il Bayern Monaco pensa a Calhanoglu

dalla germania

Secondo la Bild, i bavaresi hanno inserito il centrocampista turco tra gli obiettivi del mercato in caso di mancato arrivo di Palhinha

Uno dei leader dello spogliatotio, faro del centrocampo, punto di riferimento in campo, intoccabile per Simone Inzaghi: tutto questo è stato, ed è, Hakan Calhanoglu per l'Inter. Qualità che non conoscono solo in casa nerazzurra ovviamente, ed è per questo che, secondo la Bild, il Bayern Monaco lo ha messo tra gli obiettivi di mercato: ne scrive il giornalista tedesco Christian Falk, ricordando i 30 anni della carta d'identità di Calha e la scadenza del contratto nel 2027. Il turco, impegnato in questi giorni a Euro 2024, ha sempre ribadito di voler restare a Milano, sia prima dello scudetto che a seconda stella conquistata.

In particolare in Germania scrivono che se il Bayern non riuscisse ad arrivare a Palhinha, primo obiettivo per il centrocampo, allora virerebbe su Calhanoglu. Il Fulham sinora ha rifiutato le prime due offerte da 35 e 45 milioni di euro, bisogna capire se arriverà un ulteriore rilancio o i bavaresi busseranno alla porta dell'Inter per una cifra, immaginiamo tenendo conto del budget per il portoghese, sui 40 milioni di euro.

Difficile pensare all'Inter senza Calhanoglu, questa stagione in campo 40 partite (con 15 gol e tre assist) per una media di 81 minuti a partita, a testimonianza di come sia centrale nello scacchiere tattico di Inzaghi. L'estate scorsa aveva firmato il rinnovo di contratto fino al 2027 con un contratto da 6,5 milioni di euro netti a salire col passare degli anni. Approdato in nerazzurro nell'estate 2021 a parametro zero dopo il mancato rinnovo col Milan, il numero 20 ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane.

