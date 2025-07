Inter, chi dopo Calhanoglu? L'erede perfetto secondo dati e statistiche: da Rovella a Stiller

Uno dei nomi più in alto nella lista delle preferenze per il post Calha è sicuramente Nicolò Rovella. Italiano, classe 2001 ma con già 130 presenze in Serie A, il play della Lazio è un profilo che piace in viale della Liberazione. Piace così tanto che l'Inter avrebbe presentato un'offerta da 35 milioni più Asllani per convincere Lotito a lasciarlo partire. Le ragioni per cui i nerazzurri si sarebbero spinti così in alto si intuiscono chiaramente dai dati: Rovella e Calhanoglu hanno uno stile di regia molto simile. Tolto l'aspetto offensivo, in cui il turco è superiore quasi in tutto, sono tanti i parametri che si somigliano: dalla percentuale di passaggi completati (intorno al 90 per cento) ai lanci lunghi tentati, fino alle verticalizzazioni (5, 26 a partita contro le 8 di Calha). Rovella rappresenta sicuramente un tipo di play più conservativo, come si evince dai dati su scivolate e palloni intercettati, anche se perde quasi il 50% di duelli, aspetto su cui l'italiano deve crescere molto. La valutazione da 50 milioni di euro lo rende un obiettivo complesso.