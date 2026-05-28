MERCATO NERAZZURRO

L'Inter fa sul serio per Jones: contatto con il Liverpool. Scatto per Palestra, c'è il nome per la difesa

Ausilio ha parlato dell'inglese con il collega dei Reds a Montecarlo. Pronta l'offerta per l'esterno dell'Atalanta 

28 Mag 2026 - 12:09
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L'Inter punta dritto su Curtis Jones. È l'inglese del Liverpool, classe 2001, l'innesto scelto dalla dirigenza nerazzurra per il centrocampo, destinato a perdere Frattesi. Con la permanenza di Mkhitaryan, convinto da Chivu a restare per un'altra stagione, sarà soltanto uno il giocatore in arrivo per rinforzare la mediana: non Koné della Roma e Jones, che a questo punto diventano alternativi tra loro. A Montecarlo il ds Ausilio ha parlato di Jones con il collega dei Reds Richard Huges, a testimonianza del fatto che l'Inter fa sul serio. Ma la trattativa è soltanto agli inizi: il Liverpool non fa sconti e per il giocatore, in scadenza nel 2027, chiede non meno di 30 milioni con percentuale sulla futura rivendita. Venti milioni l'offerta nerazzurra. Da definire la posizione di Aleksandar Stankovic, che è a Milano, dove mercoledì ha effettuato la visita per l'idoneità sportiva al Coni. Nei prossimi giorni il figlio d'arte, reduce da una grande stagione con il Bruges, dovrebbe incontrare l'Inter che vanta un diritto di recompra da 23 milioni di euro. Ancora incerto se resterà o verrà girato altrove.

Di fronte all'incertezza sul futuro di Dumfries, che ha nel contratto una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, attivabile solo a luglio - non solo il Barcellona ma anche il Real Madrid sono interessante all'olandese - è sempre più calda la pista che porta a Marco Palestra, di ritorno all'Atalanta dopo il prestito al Cagliari. L'Inter è pronta a mettere sul piatto per l'esterno, che ha appena vinto il Frecciarossa Speed Award come giocatore più veloce della Serie A, 40 milioni di euro per convincere la Dea a lasciarlo partire. Operazione difficile ma su Palestra Marotta punta tantissimo.

Difesa: De Vrij, escluso dai convocati dell'Olanda per il Mondiale, sta trattando il rinnovo del contratto: l'Inter vuole proporgli il prolungamento di un anno, mentre il giocatore chiede un biennale. Si tratta. Ma nel reparto arretrato serve un rinforzo: sale la candidatura di Solet dell'Udinese, scende Muharemovic del Sassuolo.

Portiere: sicura la permanenza di 'Pepo' Martinez, che verrà promosso titolare. Per il ruolo di vice, forte il nome di Ivan Provedel, in scadenza con la Lazio a giugno 2027.

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