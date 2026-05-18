Gli occhi dell'Inter sulla finale di Europa League: nel mirino il pararigori Atubolu

Atubolu è nato a Friburgo il 25 maggio 2002, da padre nigeriano (precisamente di etnia Igbo) e madre tedesca, ma ugualmente di origine nigeriana. E' cresciuto (parecchio, visto che è arrivato a un metro e novanta) nel distretto di Weingarten, zona ovest della città. Al calcio è arrivato attraverso le accademie giovanili, prima il Freiburger FC e poi lo SFE Freiburg, dove faceva il difensore centrale senza eccellere. A 13 anni è entrato nel settore giovanile del Friburgo e qualcuno ha avuto l'eccellente idea di farlo giocare in porta. E' stato l'inizio di un'ascesa inarrestabile. Carattere deciso, grande coraggio tra i pali (c'è ancora un po' da lavorare sulle uscite), riflessi strepitosi. Ha scalato le giovanili del Friburgo e nel frattempo ha anche concluso con il diploma (ottenuto nel 2019) una brillante carriera scolastica. Poi ha svolto un anno di servizio civile e ha partecipato a un progetto del suo club con lo scopo di avvicinare nel modo giusto i bambini al calcio. E' entrato nel giro delle Nazionali giovanili con l'Under 17 e ci è rimasto fino all'Under 21, con cui ha disputato e perso la finale dell'Europeo 2025 contro l'Inghilterra e ha stablito il record di presenze per un portiere, 22, superando il vecchio primato che apparteneva a Manuel Neuer.