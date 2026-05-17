Inter, decisione a sorpresa di Flick su Bastoni: anche il Barcellona sorpreso

Alessandro Bastoni al Barcellona? Secondo Matteo Moretto, c'è una frenata importante. Hansi Flick infatti non sarebbe convinto che il difensore dell'Inter sia quello ideale per la propria squadra, sia a livello tattico che a livello economico. Una scelta che avrebbe sorpreso pure il ds Deco, che da mesi lavora per cercare di portare Bastoni in blaugrana nonostante le resistenza di Oaktree sul prezzo (richiesta 60 milioni più bonus, offerta 50 milioni). Secondo Sport, il Barça prenderà una decisione entro fine mese ma nel frattempo lavora ad alternative come Cristian Romero del Tottenham.