Inter, l'idea di Chivu per l'ultima di campionato a Bologna: nazionali a riposo e spazio ai giovani

La festa di San Siro prima e dopo la partita contro il Verona e in serata per le vie di Milano con la Coppa dello scudetto vinto in anticipo e quella della Coppa Italia ha di fatto chiuso la stagione dell'Inter, che nell'ultima giornata di campionato giocherà a Bologna in una gara senza risvolti ai fini della classifica (ufficiale sabato 23 alle ore 18). Ecco perché per l'occasione Cristian Chivu potrebbe decidere di non convocare per la gara del Dall'Ara i giocatori impegnati al Mondiale con le rispettive Nazionali, concedendo loro qualche giorno in più di riposo prima del via della rassegna iridata, che scatterà l'11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico tra i padroni di casa e il Sudafrica. Un'occasione per il tecnico nerazzurro di far tirare il fiato a qualche giocatore dopo una stagione fitta di impegni - anche se capitan Lautaro Martinez potrebbe voler giocare per aumentare il suo bottino di gol in testa alla classifica marcatori - e magari dare spazio a qualche elemento dell'Under 23 nerazzurra in un'ottica di inserimento futuro in prima squadra.