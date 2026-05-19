Rolando Maran è il nuovo allenatore dell'Albania. Nelle prossime ore l'ex allenatore tra le altre di Catania, Brescia, Chievo e Cagliari, ha firmato un contratto biennale con la nazionale balcanica e debutterà nelle amichevoli del 3 e 6 giugno contro Israele e Lussemburgo. Il tecnico trentino prenderà il posto del brasiliano Sylvinho. L'ultima esperienza di Maran è stata quella con il Brescia nel 2025, chiusa con la retrocessione in Serie C.



"Grazie per questa opportunità - le prime parole di Maran da ct -. Ho seguito da vicino la Nazionale albanese, mi state dando l'opportunità di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero, qualcosa che si percepisce quando si parla con un tifoso albanese. Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia. Per me è un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione, per trasmettere in campo ciò che rappresentate".



Maran è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania. Il primo fu Giuseppe Dossena che guidò le "Aquile" per due partite nell'ottobre 2002. Più longevo Gianni De Biasi, con 52 partite tra la fine del 2011 e il 2017 e la storica qualificazione a Euro 2016. Al tecnico veneto subentrò Cristian Panucci, 15 panchine tra luglio 2017 e marzo 2019. L'ultimo fu Edy Reja, in panchina in 38 occasioni tra aprile 2019 e novembre 2022. Durante il suo ciclo, l'Albania ha ottenuto una storica promozione dalla Lega C alla Lega B in Nations League nella stagione 2020-2021, sfiorando anche la qualificazione ai play-off per i Mondiali del 2022 (record di 18 punti complessivi nel girone).

