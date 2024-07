 Cabal sempre più vicino all'Inter: manca solo l'ok di Oaktree

OBIETTIVO NERAZZURRO

I dirigenti nerazzurri avrebbero raggiunto l'intesa col Verona e col giocatore e per chiudere l'operazione servirebbe solo il via libera della proprietà

© Getty Images Juan Cabal è sempre più vicino all'Inter. Stando a Sky Sport, il club nerazzurro avrebbe raggiunto infatti l'intesa col Verona e col giocatore e per chiudere l'operazione mancherebbe soltanto il via libera all'investimento di Oaktree. Cifre alla mano, per il trasferimento del difensore colombiano si parla di un investimento complessivo intorno ai dieci milioni di euro. Nello scacchiere di Simone Inzaghi, Cabal dovrebbe andare a colmare numericamente il vuoto lasciato in rosa dall'infortunio di Buchanan.

In casa Inter, dunque, è iniziato il countdown finale per Cabal. Dopo i primi sondaggi e contatti con l'Hellas e con l'entourage del calciatore, i nerazzurri avrebbero raggiunto una sostanziale intesa con le parti, raggiungendo la quadra sia sulla formula dell'affare, sia sull'ingaggio.

Al momento non è ancora chiaro se l'accordo sia stato perfezionato sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto e se nella trattativa sia stato inserito cartellino di Kamate per abbassare la quota cash, ma di sicuro per mettere tutto nero su bianco occorrerà ottenere l'ok all'investimento di Oaktree. Un passaggio obbligato per la dirigenza nerazzurra, chiamata a tamponare l'emergenza in difesa nata dopo l'infortunio di Buchanan in Coppa America e a confrontarsi con la proprietà sulla scelta fatta.