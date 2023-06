Brozovic, l'Al-Nassr in Croazia per convincere il giocatore

l'inter in attesa

Il Barcellona a fari spenti lavora all'offerta e l'Inter attende con ansia perché vorrebbe affondare per Frattesi

L'intreccio attorno a Marcelo Brozovic continua a non avere soluzioni con l'Al-Nassr in pressing sul giocatore per cercare di convincerlo ad accettare il trasferimento, il Barcellona che a fari spenti spera di poter guadagnare ulteriore tempo per mettere insieme l'offerta giusta e l'Inter che attende con ansia che si sblocchi la situazione perché è chiaro che a centrocampo il nome di peso designato per la cessione è quello del croato e i soldi che arriverebbero dall'Arabia Saudita o dalla Spagna servirebbero per andare dal Sassuolo e chiudere per Davide Frattesi prima dell'inserimento di altre squadre.

BROZOVIC ALL'AL-NASSR, LA SITUAZIONE Rispetto alle ultime ore non ci sono sostanziali passi in avanti ma quella di oggi potrebbe essere una giornata decisiva, così filtra dall'Al-Nassr che però, è bene ricordarlo, anche ieri era fiduciosa sulla chiusura del cerchio. Secondo la Gazzetta dello Sport il club arabo ha pianificato una missione in Croazia per convincere Brozo: il triennale da 20 milioni di euro a stagione non basta per dire addio, a soli 31 anni, alla voglia di giocare a calcio ad alti livelli. Ieri il centrocampista ha scherzato - ma non troppo - sui social indicando quota 50 milioni: i soldi fanno la differenza, è ovvio, ma più che altro il concetto è "se devo lasciare l'Europa deve essere per una cifra davvero irrinunciabile". E visto che all'Al-Nassr il cartellino costerà relativamente poco (accordo con l'Inter per 23 milioni) e visti gli ingaggi che prendono altri calciatori appena sbarcati in Arabia, anche Brozovic, che è reduce dalle finali di Champions e di Nations League, vuole monetizzare al massimo.

BROZOVIC, OPZIONE BARCELLONA Anche perché dall'altra parte c'è il Barcellona, che ufficialmente non si è mai esposto ma è dietro ai tentennamenti del giocatore. Xavi lo vorrebbe per sostituire Busquets, un po' tutto il mondo blaugrana lo stima ma i conti economici sono quello che sono e dunque in Spagna si lavora per capire come mettere insieme un'offerta convincente sia per l'Inter che per il croato, tenendo conto che, ovviamente, non potrà raggiungere le cifre promesse dall'Al-Nassr. Soprattutto per Brozovic, si parla di un contratto a salire negli anni da 7 a 9 milioni a stagione, ma pure per i nerazzurri visto che al momento non si andrebbe oltre i 18 milioni per il cartellino.

INTER, BROZOVIC PER FRATTESI Resta l'Inter, che dall'addio di Brozovic si attende quella cifra necessaria ad andare a bussare alla porta del Sassuolo per dire: "Ok, siamo pronti per Frattesi". Marotta pensa al prestito con obbligo di riscatto su una valutazione globale di 35 milioni di euro, dai quale togliere i 7-8 milioni di Samuele Mulattieri che finirebbe in neroverde. I 27-28 restanti sarebbero quasi interamente coperti, appunto, dall'addio di Brozovic.

Vedi anche Mercato Inter, Brozovic scherza ma non troppo: "40 mln dall'Al-Nassr? 50 bastano!"