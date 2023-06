Inter, Brozovic scherza ma non troppo: "40 mln dall'Al-Nassr? 50 bastano!"

© Getty Images

Difficile, anzi impossibile che rimanga all'Inter. Ma, detto questo, il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr non è ancora definito. Anzi, a dire il vero l'accordo tra il centrocampista croato e il club saudita è al momento piuttosto lontano: c'è quello tra i club (per 23 milioni di euro), manca il sì del giocatore, non certo una questione secondaria. Le posizioni in merito all'ingaggio sono infatti distanti: i 20 milioni proposti ieri dagli arabi sono stati rifiutati. E nel frattempo su Instagram Brozovic si diverte a lanciare messaggi più o meno velati. Meno che più. Rispondendo a una utente che commentava un messaggio con cui il giornalista Fabrizio Biasin invitava Brozovic a chiedere 40 milioni di euro a stagione, il croato ha replicato in questo modo: "50 bastano", con tanto di risata. Una trattativa che resta dunque in stand-by, con il Barcellona che intanto osserva con attenzione, pronto a inserirsi e provare a portare in Catalogna il croato.