Inter, l'agente di Becao in sede: "Incontro per il calciomercato estivo"

manovre nerazzurre

Il difensore dell'Udinese tra gli obiettivi per il dopo Skriniar. Nella lista anche Smalling, Milenkovic e Demiral

© Getty Images Milan Skriniar e l'Inter assieme fino a giugno ma in casa nerazzurra è già aperto il casting per sostituire il difensore slovacco. Un casting, a dir la verità, avviato da qualche settimana visto che l'agente di Skriniar aveva confidato di aver detto prima di Natale alla dirigenza interista che il suo assistito non avrebbe rinnovato. Tra i nomi che piacciono a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio c'è sicuramente Rodrigo Becao, da mesi accostato all'Inter e forse anche per questo l'agente ha confermato di essere stato ieri nella sede nerazzurra in vista del calciomercato estivo.

"Il lavoro non si ferma mai. Anche con la sessione invernale chiusa, andiamo avanti a lavorare focalizzati verso future opportunità. Abbiamo avuto incontri con Inter e Atalanta in ottica estiva per il calciomercato europeo!" si legge nel post pubblicato dall'account ufficiale Instagram Antoniu’s Assessoria Esportiva, l'agenzia che ha la procura del difensore dell'Udinese.

Il brasiliano, 27 anni appena compiuti, può essere un'idea valida: è al quarto campionato in Serie A, sta vivendo un'ottima stagione ed è in scadenza 2024. Su di lui bisogna però registrare anche l'interesse del Napoli, forte anche delle parole di Becao stesso che recentemente ha confidato di seguire sin da piccolo gli azzurri, e ovviamente dell'Atalanta. Un intreccio che porta al secondo nome sulla lista dell'Inter, quello di Merih Demiral, già sondato a fine gennaio nel caso di una partenza anticipata di Skriniar. Probabilmente i bergamaschi hanno accelerato su Becao proprio per l'interesse interista sul turco.

Continuando con i nomi non vanno dimenticati quelli di Smalling, in scadenza a giugno con la Roma e che da parametro zero sarebbe appetibile a tutto tondo e di Milenkovic (Fiorentina), che già la scorsa estate era stato accostato alla squadra di Inzaghi per via delle "solite" voci Skriniar-Psg .