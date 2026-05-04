Inter, Marotta: "Ora la Coppa Italia, l'anno prossimo avanti in Europa. Barcellona su Bastoni ma lui sta bene all'Inter"

"Bastoni? È un talento, è stato sfortunato in certi episodi e manifestazioni che ha avuto. Si è reso protagonista di una ingenuità e il primo ad accorgersene è stato lui, noi l'abbiamo aiutato perché quando un giovane sbaglia è giusto correggerlo. È un grande campione, su di lui ci sono gli occhi puntati di grandi club e non nascondo quello del Barcellona. Ma è un interessamento non ufficiale e non concreto, lui è un nostro giocatore e ha voglia di rimanere. Noi siamo contenti", ha detto Marotta a proposito del futuro del difensore nerazzurro, nel mirino del club blaugrana.