Inter, Bastoni festa ai margini e addio? "Sentito il supporto in ogni momento"

Tanto da valutare, per la prima volta, anche un addio all'Inter e alla Serie A: il Barcellona di Yamal chiama e il centrale azzurro non disdegna il corteggiamento. E che sotto sotto ci sia davvero qualcosa che bolle in pentola (Marotta e Ausilio lo hanno confermato a più riprese) lo si è evinto anche dal linguaggio del corpo di Bastoni nella notte della festa scudetto: una serata vissuta in maniera sobria e quasi un po' in disparte. Anche quando la Nord l'ha chiamato per prendersi il suo abbraccio, Ale ha velocemente ringraziato con un applauso prima di rifugiarsi nel gruppone con i suoi compagni di squadra.