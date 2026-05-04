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Inter, Bastoni festa ai margini e addio? "Sentito il supporto in ogni momento"

Ale ha vissuto una stagione complessa tra caso Kalulu, fischi e il rosso in Italia-Bosnia. La festa scudetto vissuta in maniera sobria e un po' in disparte rispetto agli altri leader del gruppo

04 Mag 2026 - 10:02
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Ormai da febbraio tutti gli occhi sono su di lui, nel bene e nel male. Alessandro Bastoni ha probabilmente appena vissuto la stagione più difficile della sua carriera a livello personale. Il caso Kalulu e la conseguente "gogna", come l'aveva definita il presidente nerazzurro Beppe Marotta, con tanto di fischi in ogni stadio "ostile". Come se non bastasse poi, il centrale è diventato il caprio espiatorio di un Paese intero per la sconfitta dell'Italia contro la Bosnia valsa il terzo flop Mondiale. Una serie di episodi che hanno minato la tranquillità e la serenità di Ale.

Tanto da valutare, per la prima volta, anche un addio all'Inter e alla Serie A: il Barcellona di Yamal chiama e il centrale azzurro non disdegna il corteggiamento. E che sotto sotto ci sia davvero qualcosa che bolle in pentola (Marotta e Ausilio lo hanno confermato a più riprese) lo si è evinto anche dal linguaggio del corpo di Bastoni nella notte della festa scudetto: una serata vissuta in maniera sobria e quasi un po' in disparte. Anche quando la Nord l'ha chiamato per prendersi il suo abbraccio, Ale ha velocemente ringraziato con un applauso prima di rifugiarsi nel gruppone con i suoi compagni di squadra.

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Anche nella seconda parte della festa nerazzurra, quella in piazza Duomo, Bastoni è stato il grande assente. A lanciare cori e a godersi la serata coi tifosi c'erano tutti gli altri leader dello spogliatoio: Lautaro, Thuram, Barella, Dimarco... perfino Pio Esposito si è sporto per dirigere i festeggiamenti della piazza ma di Ale nessuna traccia, contrariamente ad altre notte di festa vissute. 

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Sensazioni dolci amare che si evincono anche dal post social pubblicato da Bastoni per celebrare lo scudetto: "Questo significa di più. Non sono mai stato solo. Ho sentito il supporto in ogni momento. Il 21esimo scudetto. Insieme".  Il futuro rimane un rebus: la sensazione è che la telenovela Bastoni-Barcellona rischi di essere una delle hit della prossima estate. 

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