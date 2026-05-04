Inter, Bastoni festa ai margini e addio? "Sentito il supporto in ogni momento"
Ale ha vissuto una stagione complessa tra caso Kalulu, fischi e il rosso in Italia-Bosnia. La festa scudetto vissuta in maniera sobria e un po' in disparte rispetto agli altri leader del gruppo
Ormai da febbraio tutti gli occhi sono su di lui, nel bene e nel male. Alessandro Bastoni ha probabilmente appena vissuto la stagione più difficile della sua carriera a livello personale. Il caso Kalulu e la conseguente "gogna", come l'aveva definita il presidente nerazzurro Beppe Marotta, con tanto di fischi in ogni stadio "ostile". Come se non bastasse poi, il centrale è diventato il caprio espiatorio di un Paese intero per la sconfitta dell'Italia contro la Bosnia valsa il terzo flop Mondiale. Una serie di episodi che hanno minato la tranquillità e la serenità di Ale.
Tanto da valutare, per la prima volta, anche un addio all'Inter e alla Serie A: il Barcellona di Yamal chiama e il centrale azzurro non disdegna il corteggiamento. E che sotto sotto ci sia davvero qualcosa che bolle in pentola (Marotta e Ausilio lo hanno confermato a più riprese) lo si è evinto anche dal linguaggio del corpo di Bastoni nella notte della festa scudetto: una serata vissuta in maniera sobria e quasi un po' in disparte. Anche quando la Nord l'ha chiamato per prendersi il suo abbraccio, Ale ha velocemente ringraziato con un applauso prima di rifugiarsi nel gruppone con i suoi compagni di squadra.
Anche nella seconda parte della festa nerazzurra, quella in piazza Duomo, Bastoni è stato il grande assente. A lanciare cori e a godersi la serata coi tifosi c'erano tutti gli altri leader dello spogliatoio: Lautaro, Thuram, Barella, Dimarco... perfino Pio Esposito si è sporto per dirigere i festeggiamenti della piazza ma di Ale nessuna traccia, contrariamente ad altre notte di festa vissute.
Sensazioni dolci amare che si evincono anche dal post social pubblicato da Bastoni per celebrare lo scudetto: "Questo significa di più. Non sono mai stato solo. Ho sentito il supporto in ogni momento. Il 21esimo scudetto. Insieme". Il futuro rimane un rebus: la sensazione è che la telenovela Bastoni-Barcellona rischi di essere una delle hit della prossima estate.