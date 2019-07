Barella vuole solo l'Inter, presto nuovo incontro col Cagliari

03/07/2019

Nicolò Barella ha ribadito al Cagliari la volontà di andare all' Inter , ecco perché rossoblù e nerazzurri presto si rivedranno per trovare una quadra. Marotta e Ausilio, forti del sì del giocatore, ribadiranno al Cagliari l'offerta da 36 milioni di euro più 4 di bonus , senza contropartite tecniche: al massimo verrà ritoccata all'insù di qualche milione nella parte fissa o nei bonus ma senza arrivare alla quotazione di 50 gradita a Giulini e raggiunta dalla Roma (35 milioni più Defrel, valutato 15 milioni), che rimane sullo sfondo.

Con il ds cagliaritano Carli sbarcato a Milano nelle scorse ore, i segnali portano a credere che l'accelerata decisiva possa arrivare a giorni, anche per accontentare Antonio Conte che vorrebbe Barella (ma anche almeno uno tra Dzeko e Lukaku) già a partire dall'inizio del radiuno previsto domenica.



La Roma attende eventuali sviluppi a fari spenti ma, sapendo che la volontà del giocatore è ad oggi ferma e decisa sull'Inter, gioca pure sul tavolo Veretout per non rimanere scoperta.