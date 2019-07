Il Milan non molla Veretout: Maldini e Massara incontrano la Fiorentina

02/07/2019

Giornata che potrebbe essere decisiva per il Milan sul fronte Jordan Veretout, oggetto del desiderio di mezza Serie A. Il dt Paolo Maldini e il ds Ricky Massara si sono incontrati con il ds viola Daniele Pradè e Joe Barone , il braccio destro del presidente Commisso, all'Hotel Park Hyatt di Milano e hanno parlato per più di un'ora alla ricerca di un'intesa. Dal clan rossonero non sono arrivati commenti, mentre Barone si è lasciato scappare un eloquente "stiamo lavorando" . Sul piatto della trattativa, per battere la concorrenza di Napoli e Roma , il Milan dovrebbe aver messo i cartellini di Patrick Cutrone e Lucas Biglia , giocatori che interessano a Vincenzo Montella , per un'affare che in questi termini potrebbe chiudersi attorno ai 31 milioni totali generando una doppia e significativa plusvalenza sia per il Milan che per la Fiorentina.

La questione plusvalenze non è ovviamente secondaria. Con Cutrone i rossoneri mettono a bilancio una voce positiva netta e lo stesso vale più o meno per la Fiorentina con Veretout. Il problema in questo senso potrebbe essere rappresentato da Biglia, tutt'ora a carico dei rossoneri per 6 milioni circa. In caso di scambio alla pari, non sarebbe da escludere quindi una valutazione complessiva attorno ai 31 milioni.



Sul francese della Fiorentina restano in ogni caso sia Napoli che Roma. I giallorossi potrebbero girare alla Fiorentina il "pacchetto" destinato al Cagliari per Barella - per il quale comunque la trattativa è ancora in corso - e prendere in considerazione un'offerta che prevederebbe Defrel e una quindicina di milioni. Il Napoli, invece, ha proposto alla Fiorentina i cartellini di Ounas e Rog, con il secondo particolarmente gradito a Montella. Ovviamente molto dipende anche dai giocatori e dalla loro volontà di accettare le condizioni dei rispettivi club. L'affare sembra in ogni caso in dirittura d'arrivo e Veretout dovrebbe cambiare maglia entro due o tre giorni massimo.