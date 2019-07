Cagliari, Giulini: "Inter sparita, per Barella accordo totale con la Roma"

01/07/2019

"Lui non è mai stato orientato su nulla e non ha mai avuto accordi con nessuno, si sta prendendo qualche giorno per valutare la nuova situazione - ha aggiunto il numero 1 dei sardi -. Speriamo che la questione si chiuda".



La telenovela Barella è così prossima alla conclusione. Ancora un paio di giorni e il ragazzo scioglierà le riserve. Intanto la Roma, che ha messo sul piatto 35 milioni e il cartellino di Defrel, ha effettuato il sorpasso forse decisivo, ottenendo il sì del Cagliari, cosa che invece all'Inter non è riuscita. Marotta, che non si è incontrato oggi con Giulini, ha da tempo il gradimento del ragazzo, ma la trattativa con il Cagliari è entrata da tempo in una fase di stallo difficilmente risolvibile, vista la distanza tra domanda (50 milioni di euro) e offerta (35 più il prestito di due giovani).