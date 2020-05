Barcellona, Messi chiama Lautaro Martinez: "Giocatore impressionante"

L'ASSIST AL BARCELLONA

Il pressing da Barcellona su Lautaro Martinez non accenna ad arrestarsi, ed ora ci si mette pure... Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino aveva già parlato bene del Toro in tempi non sospetti ma, in un'intervista al Mundo Deportivo, aumenta il carico: "Penso sia un attaccante impressionante, l'avevo già detto. Dribbla bene, segna, sa difendere la palla, è forte". Poi un piccolo depistaggio: "Non so se il Barça lo stia trattando, vedremo cosa succederà".

Messi ha anche parlato della situazione del calcio relativamente alla pandemia: "Ho già giocato a porte chiuse ed è strano concentrarsi. Voglio tornare a giocare ma non vorremmo separarci dalle famiglie. Il rischio di contagiarsi è ovunque, basta uscire di casa. Quindi cerco di non pensarci troppo se no finisce che non esci più".

"Tornare ad allenarsi è un piccolo passo ma non dovremo allentare le precauzioni e seguire il protocollo e adottare al massimo le misure di prevenzione" spiega il capitano blaugrana. Una situazione che penalizza anche il mercato: "Abbiamo bravi dirigenti che ci penseranno. Chiaro che sarà più difficile operare e bisognerà essere bravi per migliorare una squadra già forte".