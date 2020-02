Barcellona, Messi fa il mercato: "Lautaro spettacolare, mi piacerebbe che tornasse Neymar"

"Adoro questa squadra e il posto in cui vivo. Questa è la mia casa". Leo Messi ha rotto il silenzio e con un'intervista esclusiva al Mundo Deportivo ha spento le voci che lo volevano in partenza da Barcellona per il Barçagate che sta scuotendo il mondo blaugrana. Non solo, la Pulce si è spinto oltre e ha mandato chiari messaggi al club in tema di mercato in vista della prossima estate. Parole di elogio per Lautaro Martinez, con cui spera di condividere il campo anche con il club e non solo in Nazionale, e per l'ex compagno Neymar.