Il Psg è pronto a rovinare i piani del Real Madrid per Rodri: gli scenari

Leggendario Rodri, è uno dei 10 giocatori ad aver vinto Champions League, Pallone d'oro e Mondiali: ecco tutti gli altri
© Getty Images | Rodri
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Dopo aver vinto il Mondiale, Rodri è pronto a infiammare il mercato. Il centrocampista del Manchester City, che avrebbe già raggiunto un accordo con il Real Madrid (i Blancos devono adesso trattare con Maresca), sarebbe adesso finito nel mirino del Psg. Lo scrive Rmc Sport.
Luis Enrique, svela il portale francese, non aveva intenzione di acquistare un centrocampista in questa finestra estiva dei trasferimenti, ma il tecnico spagnolo reputa Rodri un'occasione di mercato così ghiotta da non farsi sfuggire. Ghiotta soprattutto perché il 30enne ha il contratto in scadenza con gli inglesi nel 2027.
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