Inter, Ausilio: "Il mercato lo faremo con Brozovic, Lukaku e Correa"

Piero Ausilio ha fatto il punto sul mercato dell'Inter a margine del Premio Maestrelli. "Abbiamo una squadra competitiva, il mercato sarà fatto con i rientri di Brozovic, Lukaku, Lautaro motivato dal Mondiale, di Correa che dovrebbe stare bene - ha spiegato il ds nerazzurro -. La loro assenza ci aveva tolto delle risorse, avremo tre campioni in più, con qualche alternativa". La patata bollente è il rinnovo di Skriniar: "C'è sempre ottimismo, per chi fa questo lavoro ci dev'essere. Stiamo negoziando, parlando, abbiamo fatto un'offerta importante. Bisogna prendersi il tempo giusto perché il ragazzo e il suo entourage faccia le dovute riflessioni. Quello che posso constatare è la professionalità che ha Skriniar, tutti i giorni, durante gli allenamenti. È stramotivato, concentrato sull'Inter, poi per quel che riguarda il contratto ci sono persone che stanno lavorando".