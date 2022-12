Onana-Song, nuovo capitolo: dal pianto al mancato confronto

IL CASO

Spunta un video del ct che ricostruisce la lite in Qatar

© Getty Images Nuovo capitolo del caso Onana-Song che ha scosso il Camerun ai Mondiali. Questa volta ad alimentare la polemica è un video, diffuso senza consenso, in cui il ct parla degli avvenimenti in Qatar. La ricostruzione è chiara: "Il giorno della partita con la Serbia ho detto a Onana che avevo bisogno di parlargli e lui ha cominciato a piangere. Gli ho detto: ‘Non ho tempo per parlare di queste cose, ti ho chiamato ieri e non sei venuto a parlarmi. Parlo con Aboubakar, Choupo-Moting e Anguissa che sono i giocatori più rappresentativi della squadra e non posso parlare con te?’”.

"In allenamento Onana dà spettacolo, in campo si prende troppi rischi. Gliel’ho ripetuto: ‘Non devi rischiare, rinvia ai lati del campo, non in mezzo’. E lui mi ha risposto: ‘Sto giocando, non ho tempo per parlare con te’”. In albergo invece di venire a parlare con me è andato dal presidente Samuel Eto’o. E il presidente lo ha mandato... io non so dove", la rivelazione di Song nel video rubato.

Il ct ha voluto precisare: "Dato il clamore suscitato dalla diffusione di questa conversazione privata, devo precisare che sono stato costretto a prendere una decisione importante nel rispetto del gruppo dopo che è stata violato il mio onore come c.t. dei Leoni Indomabili".