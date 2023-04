Inter, Ausilio a Barcellona: contatto col ds blaugrana e il procuratore di De Zerbi

INTER

Il direttore sportivo nerazzurro vede Alemany e Crnjar: nei mesi passati si era parlato di uno scambio Brozovic per Kessie

Piero Ausilio avvistato giovedì a Barcellona: ieri il direttore sportivo dell'Inter ha fatto un blitz in Spagna per alcuni incontri di calciomercato ed è stato fotografato assieme a Mateu Alemany, omologo del club blaugrana, e al procuratore Edoardo Crnjar che tra i suoi assistiti ha anche Roberto De Zerbi, uno dei nomi fatti per l'eventuale successione di Simone Inzaghi a fine stagione.

INTER, MISSIONE BARCELLONA PER AUSILIO Per un direttore sportivo è normale avere incontri di lavoro durante l'annata, ma un viaggio del genere a un mese mezzo dalla fine della stagione è ovvio che abbia una cassa di risonanza diversa. Negli scorsi mesi col Barcellona si era parlato di un possibile scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessie, anche se la situazione era diversa da quella attuale visto che gli agenti dell'ivoriano hanno smentito più volte l'addio e lo stesso giocatore ha iniziato a trovare un po' più di spazio nella squadra che si appresta a vincere la Liga. Il centrocampista croato, invece, resta tra i primi papabili per un addio, per via della crescita di Calhanoglu come regista ma anche perché l'investimento Asllani dovrà trovare riscontro sul campo prima o poi.

