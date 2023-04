Zhang, i creditori di Hong Kong possono mettere in pericolo l'Inter

Possibili nuovi guai in arrivo da Hong Kong per Steven Zhang: China Construction Bank e altri sei creditori vogliono recuperare 255 milioni di dollari dati in prestito al presidente dell'Inter e per fare questo puntano anche ai suoi asset italiani, tra i quali fa parte anche la società nerazzurra. Secondo Milano e Finanza, i creditori cinesi sono pronti ad avanzare la richiesta di riconoscimento in Italia della sentenza del tribunale di Hong Kong nella causa intentata per recuperare i circa 250 milioni di euro e una obbligazione che Zhang aveva garantito personalmente. L'udienza a Milano era prevista per l'8 marzo ma è stata spostata al 19 aprile.