Kristjan Asllani: "Non lascio l'Inter: zero possibilità"

dall'albania

Il centrocampista dal ritiro dell'Albania: "Sono cresciuto molto imparando da Brozovic e Calhanoglu"

L'addio di Gagliardini, le voci su Frattesi e il futuro di Barella senza dimenticare il sogno Milinkovic-Savic e qualche sirena araba per Brozovic: tanti i discorsi attorno al centrocampo dell'Inter, nel quale si vede ancora a lungo Kristjan Asllani. "Non c'è alcuna possibilità che lasci l'Inter" dichiara in modo perentorio il centrocampista dal ritiro della nazionale albanese dopo la vittoria per 2-0 sulla Moldavia, partita valida per le qualificazioni a Euro 2024.

In effetti la domanda fatta ad Asllani era lecita: in stagione ha giocato 29 presenze, ma questo dato da solo non racconta tutta la verità visto che, osservando il minutaggio complessivo di 859 minuti, si scopre che alla fine il centrocampista non ha messo insieme neppure 10 partite intere. Eppure il classe 2002 non si è mai lamentato, e oggi si scopre anche il perché: studiava. "Per me sarebbe meglio andare via in prestito? No. Sono cresciuto molto imparando da Brozovic e Calhanoglu" racconta dall'Albania, dimostrando di voler crescere osservando i compagni più esperti in allenamento e cercando di sfruttare al meglio le occasioni che Simone Inzaghi gli darà.

Asllani sa che in una stagione, soprattutto se lunga come quella appena finita (57 le partite giocate dall'Inter), le chance possono arrivare e a 21 anni è difficile trovare un posto stabile in un grande club. Ovvio che tutto va in proporzione, probabilmente l'ex Empoli si aspetterà un minutaggio maggiore l'anno prossimo, in linea con l'esperienza acquisita in questa annata: di sicuro in estate non valuterà eventuali proposte di mercato.

