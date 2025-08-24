Logo SportMediaset
inter
INTER

Inter, il Psv su Taremi? Bosz smentisce: "Non ne so nulla, non bisogna credere a tutto"

Il tecnico olandese: "Nessuno me ne ha mai paralto, penso sia ipotesi poco probabile"

24 Ago 2025 - 10:32
Fuori dal progetto tecnico, non inserito nella lista giocatori per la Serie A, al lavoro in solitario per ritrovare una condizione atletica minata dalla lunga inattività, da settimane ufficialmente sul mercato ma, a una settimana dalla chiusura delle trattative, ancora senza alcuna vera e propria offerta ricevuta. Il futuro di Mehdi Taremi resta un rebus e per l'Inter il problema persiste. Resta la fiducia di poter trovare una sistemazione ma il tempo inevitabilmente stringe.

Leggi anche

L'Inter scommette su Diouf, ecco il centrocampista per Chivu: "Non ci ho pensato un momento"

Di ieri le voci di un interessamento del Psv Eindhoven, meta gradita ma sostanzialmente smentita - almeno a parole direttamente dal tecnico olandese Peter Bosz: "Taremi? Io non ne so assolutamente nulla. Non so se il suo entourage sia presente qui a Eindhoven. Può darsi, ma non bisogna credere a tutto. Un calciatore non arriverà mai qui senza che io ne sia informato o senza che ne abbiano parlato con me. Certamente conosco Taremi come giocatore. Ma la cosa che mi fa sorridere è che il suo agente è lo stesso che ho io. Sarebbe quindi tutto molto vicino, ma non mi ha mai proposto il ragazzo, né mi ha chiesto cosa ne pensassi. Quando ero al Leverkusen sì, perché Taremi era al Porto, ma qui no. Per questo dico con sincerità che non so nulla e mi sembra poco probabile".

Leggi anche
Ausilio, Marotta e Zanetti

Inter, non è ancora finita: una settimana per regalare un altro difensore a Chivu

inter
taremi
psv
bosz

