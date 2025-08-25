Inter, Asllani passa al Torino: è ufficiale

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Kristjan Asllani al Torino FC. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo temporaneo fino al termine della stagione con diritto di opzione in favore della squadra granata.
