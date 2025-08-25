Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Simonelli: "Tentativo chiudere mercato prima del campionato ma Spagna si è opposta"

25 Ago 2025 - 11:04

"Abbiamo provato a far chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato, sono andato personalmente a Londra per incontrare l'amministratore delegato della Premier League Richard Master. Inghilterra, Germania e Francia erano d'accordo, ma la Spagna si è opposta. Essendo dei campionati interconnessi, se non prendiamo una decisione tutti insieme non si può fare, si correrebbe il rischio di perdere un giocatore senza poi poterlo sostituire. Ci stiamo lavorando, speriamo l'anno prossimo di convincere il presidente della Liga Tebas, una persona molto intelligente ma anche molto difficile". Così il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla possibilità in futuro di poter chiudere la sessione estiva di calciomercato prima dell'inizio del campionato. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Calciomercato live

Guardiola e Donnarumma

Donnarumma-City, accordo vicino: ma Ederson "blocca" ancora Gigio

L'urlo di Italiano scuote il mercato: perché non fare come nel 2018?

Calciomercato live

Calciomercato live

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Davide Calabria

C'è una Nazionale degli svincolati: ecco gli affari azzurri a costo zero

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:35
Inter, Asllani passa al Torino: è ufficiale
11:25
Juve, Djalò vicino al Besiktas (che prende anche El Bilal Touré)
11:04
Simonelli: "Tentativo chiudere mercato prima del campionato ma Spagna si è opposta"
10:51
Marsiglia, Dani Ceballos per sostituire Rabiot
09:37
Udinese: visite mediche in corso per Buksa