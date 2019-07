"Inter-Lukaku, distanza ridotta". E anche Dzeko è più vicino

19/07/2019

Antonio Conte ha alzato la voce, metaforicamente. Partire per l'Asia di fatto senza attaccanti lo ha fatto infuriare e non ha voluto nascondere il proprio stato d'animo mettendo pressione alla società nell' ultima conferenza . L' Inter , in ogni caso, continua a muoversi e, stando al Times, autorevole quotidiano britannico, la distanza per Lukaku si sarebbe notevolmente ridotta.

Sessanta milioni di sterline, pari a circa 66,5 milioni di euro, più 15 di bonus, circa 16,5 al cambio attuale, per un totale di 83 milioni di euro. Questa, secondo le voci che arrivano da Londra, è la nuova offerta dei nerazzurri per portare a Milano il centravanti. Lo United vorrebbe 80 milioni di sterline, ma a questo punto, limando i dettagli, l'affare può andare in porto.



Del resto è dall'inizio del ritiro che Lukaku, apparentemente per problemi fisici, non sta giocando e non giocherà neppure l'amichevole contro l'Inter: è partito con la squadra, come ha fatto Nainggolan con l'Inter, ma anche lui è fuori dal progetto di Solskjaer. Per Conte, dunque, una bella notizia, che si somma alle voci su Edin Dzeko. Nella prima amichevole con la Roma il bosniaco non è partito titolare e anche questo, tutto sommato, è un indizio. Come per Lukaku, la trattativa sembra in dirittura d'arrivo. Così finalmente Conte avrà i rinforzi che ha chiesto a gran voce.