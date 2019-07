Inter-Lukaku, un altro indizio: "Non sarà a disposizione per la partita di domani"

19/07/2019

"Lukaku non è in forma, quindi non sarà a disposizione per la partita di domani. Non ho nessun aggiornamento rispetto all'ultima volta". Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha escluso la possibilità di un incrocio tra l'attaccante belga e l'Inter nell'amichevole tra i nerazzurri e i Red Devils in programma sabato a Singapore (ICC).