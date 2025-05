Il Como continua a investire: pronti 30 milioni per Yeremay

Il Como non si ferma. Dopo una stagione d’esordio in Serie A estremamente positiva, i Lariani vogliono continuare a crescere. E così, dopo aver blindato Cesc Fabregas in panchina, continua il proceso di miglioramento della squadra. Il primo nome individuato per alzare ancora di più il livello dei lariani è Yeremay del Deportivo. L'esterno offensivo classe 2002 ha stregato Fabrgas, che già lo avrebbe voluto a gennaio, con una stagione da 14 gol e 5 assist nella seconda divisione spagnola. Il Depor farà partire il calciatore solo a fronte del pagamento della cluasola rescissoria che si agira tra i 30 e i 35 millioni di euro.