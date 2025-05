L'avventura del Dibu Martinez all'Aston Villa potrebbe essere giunta alle battute finali. Il portiere argentino, dopo il successo per 2-0 con il Tottenham è apparso commosso, quasi in lacrime. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano dietro a questa commozione ci potrebbero essere sirene di mercato: il Dibu è corteggiato da alcuni club dell'Arabia Saudita e ha richieste anche in Europa. Il suo futuro è tutto da scrivere.