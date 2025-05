Bonucci: "Tornare alla Juve sarebbe un sogno". Futuro in società?

Bonucci strizza l'occhio alla Juve. L'ex difensore ha parlato dal Gp di Imola di un ipotetico futuro in bianconero: "L’idea è quella di iniziare ad allenare il prima possibile, sto studiando. L’ambizione è arrivare a un grande club, ma si passa da step per step. Le responsabilità saranno ovviamente diverse rispetto a quando ero giocatore. Un giorno il sogno sarebbe quello di allenare la Juventus o la Nazionale. Si punta sempre al massimo no? Tutti lo sanno: sono sempre stato juventino e per me quella è la massima aspirazione. Oggi mi godo il percorso intrapreso con la Nazionale Under 20 e poi vediamo il futuro cosa mi riserva”. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di Bonucci alla Juventus nelle vesti di dirigente al fianco di Barzagli e Chiellini.