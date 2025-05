Corsi e ricorsi: Allegri può diventare il successore di Conte a distanza di undici anni

Questa volta, però, il presidente non vuole ritrovarsi con il cerino in mano, come è capitato con l'addio imprevisto di Spalletti dopo lo scudetto di due anni fa. Preso alla sprovvista si è buttato su Rudi Garcia dando inizio a una stagione complicatissima, finita con altri due cambi in panchina e una classifica deficitaria che non ha portato nemmeno al più misero dei posti in Europa. Questa volta De Laurentiis ha già pronto il sostituto: Max Allegri, per un avvicendamento in panchina che ripete, undici anni dopo, quello che è successo nell'estate 2014, quando Conte lasciò la Juve e Andrea Agnelli andò a pescare l'ex allenatore del Milan che lo aveva esonerato proprio nel gennaio di quell'anno.