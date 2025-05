Secondo TeamTalk, in casa Inter cresce la fiducia per l'ingaggio di Jonathan David, che va in scadenza col Lille e ha già dichiarato che lascerà la squadra francese. La proposta nerazzurra è di 4,5 milioni l'anno più 1,5 di bonus su un contratto quinquennale, passi avanti pure sulle commissioni. L'offerta sarebbe superiore a quella fatta dal Napoli.