Un nuovo profilo si aggiunge al casting per il ds del Milan? Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i rossoneri avrebbero fato un sondaggio per Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo della Juventus. L'operazione però sembra complicata, anche in virtù del contratto da 4 anni a 2 milioni netti che lega il dirigente ex Napoli ai bianconeri. Per questo il Corriere non esclude un altro tentativo per Tony D'Amico, legato all’Atalanta, al termine della stagione.