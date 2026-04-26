ADDIO SERIE A

Il Real spegne i sogni dell'Inter: Nico Paz torna a Madrid, il Como si consola con altri due gioielli dei Blancos

Il club spagnolo eserciterà la recompra: già informati il Como e il calciatore

26 Apr 2026 - 12:53
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Dopo due stagioni al Como, Nico Paz si prepara a riabbracciare il Real Madrid. Il fantasista, accostato anche all'Inter, ritroverà i Blancos: ne sono sicuri i colleghi di As che hanno dedicato la prima pagina odierna proprio al talento argentino sbocciato in Italia agli ordini di Cesc Fabregas. Il Real, che può esercitare la recompra entro il 30 maggio ha già deciso: verserà i 9 milioni di euro come d'accordo per riappropriarsi del 21enne nazionale Albiceleste.

La scelta è già presa, scrivono i colleghi spagnoli tanto che lo stesso calciatore è già stato informato. Lo sa anche il Como che accoglierà due giovani talenti delle giovanili del Real Madrid: Daniel Yanez e Jesus Fortea. Trattasi rispettivamente di un esterno d'attacco e di un terzino destro, col primo che ha già esordito anche in prima squadra. Entrambi hanno fatto parte del Real Madrid che solo pochi giorni fa ha superato il Bruges nella finalissima di Youth League. In due anni al Como Nico Paz ha totalizzato finora 67 presenze condite da 18 gol e 16 assist.

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