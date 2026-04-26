Il Real spegne i sogni dell'Inter: Nico Paz torna a Madrid, il Como si consola con altri due gioielli dei Blancos

La scelta è già presa, scrivono i colleghi spagnoli tanto che lo stesso calciatore è già stato informato. Lo sa anche il Como che accoglierà due giovani talenti delle giovanili del Real Madrid: Daniel Yanez e Jesus Fortea. Trattasi rispettivamente di un esterno d'attacco e di un terzino destro, col primo che ha già esordito anche in prima squadra. Entrambi hanno fatto parte del Real Madrid che solo pochi giorni fa ha superato il Bruges nella finalissima di Youth League. In due anni al Como Nico Paz ha totalizzato finora 67 presenze condite da 18 gol e 16 assist.