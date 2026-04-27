Napoli, Anguissa verso l'addio: è pronto Frattesi

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa è sempre più lontano da Napoli. Già prima dell'inizio di questa stagione il centrocampista camerunese sembrava destinato a lasciare gli azzurri, ma è rimasto per volontà del club e di Antonio Conte. Con il contratto in scadenza nel 2027 e una stagione al di sotto delle aspettative (frenato anche da un infortunio), a giugno Anguissa potrebbe fare definitivamente le valige.



Il Napoli si sta già muovendo alla ricerca del sostituto del camerunese, cercando sia in Serie A sia all'estero. In Italia è vivo l'interesse per Davide Frattesi, che nell'Inter di Chivu non ha trovato spazio. Il nome del centrocampista nerazzurro è da tempo nella lista della dirigenza partenopea, che l'aveva cercato già nella sessione invernale. Sempre nel nostro campionato, un obiettivo è il centrocampista dell'Udinese Arthur Atta. Classe 2003, dopo una stagione di ambientamento, quest'anno si è messo in evidenza con tre gol (due a San Siro contro Inter e Milan) e quattro assist. Guardando all'estero, è Il Mattino a indicare i nomi caldi. Tra questi c'è il portoghese Joao Gomes, che diventa un’occasione interessante dopo la retrocessione del Wolverhampton, costretto a fare cassa cedendo i suoi pezzi migliori. Un altro profilo interessante è quello del colombiano Richard Ríos, più complicato però da strappare al Benfica a causa del costo (potrebbero servire tra i 40 e i 45 milioni). Allargando l'orizzonte alla Turchia, un terzo nome è quello di Gabriel Sara (prezzo di listino tra i 30 e 35 milioni) del Galatasaray che garantisce esperienza in Champions, versatilità in mezzo al campo e una discreta propensione al gol.



Dove va Anguissa? Il centrocampista camerunese potrebbe fare il viaggio inverso rispetto a Sara. In Turchia si stanno muovendo per lui sia il Galatasaray sia il Beskitas. L'alternativa è la Premier League, campionato che Anguissa conosce già dopo le due stagioni (2018-19 e 2020-21) al Fulham. Fuori dall'Europa, al termine della scorsa stagione si era mosso l'Al Hilal, con il Napoli che aveva rifiutato l'offerta blindando il proprio centrocampista. L'Arabia ora però potrebbe tornare a bussare alla porta di Anguissa.



