Manovre azzurre

Napoli, Anguissa verso l'addio: è pronto Frattesi

Il camerunese potrebbe andare in Premier o in Turchia

27 Apr 2026 - 11:17
videovideo

Chi arriva?

Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa è sempre più lontano da Napoli. Già prima dell'inizio di questa stagione il centrocampista camerunese sembrava destinato a lasciare gli azzurri, ma è rimasto per volontà del club e di Antonio Conte. Con il contratto in scadenza nel 2027 e una stagione al di sotto delle aspettative (frenato anche da un infortunio), a giugno Anguissa potrebbe fare definitivamente le valige.

  Il Napoli si sta già muovendo alla ricerca del sostituto del camerunese, cercando sia in Serie A sia all'estero. In Italia è vivo l'interesse per Davide Frattesi, che nell'Inter di Chivu non ha trovato spazio. Il nome del centrocampista nerazzurro è da tempo nella lista della dirigenza partenopea, che l'aveva cercato già nella sessione invernale. Sempre nel nostro campionato, un obiettivo è il centrocampista dell'Udinese Arthur Atta. Classe 2003, dopo una stagione di ambientamento, quest'anno si è messo in evidenza con tre gol (due a San Siro contro Inter e Milan) e quattro assist. Guardando all'estero, è Il Mattino a indicare i nomi caldi. Tra questi c'è il portoghese Joao Gomes, che diventa un’occasione interessante dopo la retrocessione del Wolverhampton, costretto a fare cassa cedendo i suoi pezzi migliori. Un altro profilo interessante è quello del colombiano Richard Ríos, più complicato però da strappare al Benfica a causa del costo (potrebbero servire tra i 40 e i 45 milioni). Allargando l'orizzonte alla Turchia, un terzo nome è quello di Gabriel Sara (prezzo di listino tra i 30 e 35 milioni) del Galatasaray che garantisce esperienza in Champions, versatilità in mezzo al campo e una discreta propensione al gol.

Dove va Anguissa? Il centrocampista camerunese potrebbe fare il viaggio inverso rispetto a Sara. In Turchia si stanno muovendo per lui sia il Galatasaray sia il Beskitas. L'alternativa è la Premier League, campionato che Anguissa conosce già dopo le due stagioni (2018-19 e 2020-21) al Fulham. Fuori dall'Europa, al termine della scorsa stagione si era mosso l'Al Hilal, con il Napoli che aveva rifiutato l'offerta blindando il proprio centrocampista. L'Arabia ora però potrebbe tornare a bussare alla porta di Anguissa.

Leggi anche

Corsa Champions in discesa per Napoli e Milan, per la Juve ci sono le minacce Como e Roma

Gli anni a Napoli

 Arrivato all'ombra del Vesuvio all'inizio della stagione 2021-22, Anguissa è diventato uno dei punti fermi del centrocampo del Napoli. Protagonista in entrambi gli scudetti, dopo il tricolore del 2022-23 ha pagato anche lui l'annata disastrosa che ha visto gli azzurri chiudere al decimo posto. Il suo contributo è stato però fondamentale l'anno seguente, chiuso con sei gol e quattro assist e il secondo scudetto in bacheca. Con il Napoli ha vinto anche la Supercoppa del 2025.
Quest'anno è stato frenato da un infortunio muscolare a novembre, quando era impegnato con il Camerun nella rincorsa - poi fallita - a un posto ai Mondiali attraverso il playoff africano. A questo si è aggiunto un problema alla schiena che ha allungato i tempi di recupero, con il 30enne che è tornato in campo solo il 6 marzo contro il Torino a quasi quattro mesi dall'ultima partita (sconfitta per 2-0 a Bologna il 9 novembre 2025).

napoli
inter
zambo anguissa
frattesi
calciomercato

Ultimi video

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

I più visti di Mercato

ATALANTA-COMO – Nico Paz, Carnesecchi, Pasalic, Sulemana

Il Real spegne i sogni dell'Inter: Nico Paz torna a Madrid, il Como si consola con altri due gioielli dei Blancos

Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

Le richieste di Spalletti e i big dal mercato: come cambierà la Juventus per puntare allo scudetto

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Scadenze da sogno a giugno: la top 11 dei parametri zero è da capogiro

Clamoroso Salah, annunciato l'addio al Liverpool: "Questo club sarà sempre casa mia"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:20
Como, per arrivare a Jesus Fortea sarà dura: c'è concorrenza
16:42
Juve, senti Rugani: "Mi trovo bene a Firenze, per il mio riscatto mancano due partite"
16:16
Dall'Inghilterra: lo United pensa a Ederson per sostituire Casemiro
16:03
Grosso: "Il mio futuro? Certe voci fanno piacere, sono una persona ambiziosa"
15:48
Vanoli e il futuro alla Fiorentina, il tecnico chiaro: "Per me contano i fatti"