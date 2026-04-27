Napoli, Anguissa verso l'addio: è pronto Frattesi
Il camerunese potrebbe andare in Premier o in Turchia
Chi arriva?
Il futuro di André-Frank Zambo Anguissa è sempre più lontano da Napoli. Già prima dell'inizio di questa stagione il centrocampista camerunese sembrava destinato a lasciare gli azzurri, ma è rimasto per volontà del club e di Antonio Conte. Con il contratto in scadenza nel 2027 e una stagione al di sotto delle aspettative (frenato anche da un infortunio), a giugno Anguissa potrebbe fare definitivamente le valige.
Il Napoli si sta già muovendo alla ricerca del sostituto del camerunese, cercando sia in Serie A sia all'estero. In Italia è vivo l'interesse per Davide Frattesi, che nell'Inter di Chivu non ha trovato spazio. Il nome del centrocampista nerazzurro è da tempo nella lista della dirigenza partenopea, che l'aveva cercato già nella sessione invernale. Sempre nel nostro campionato, un obiettivo è il centrocampista dell'Udinese Arthur Atta. Classe 2003, dopo una stagione di ambientamento, quest'anno si è messo in evidenza con tre gol (due a San Siro contro Inter e Milan) e quattro assist. Guardando all'estero, è Il Mattino a indicare i nomi caldi. Tra questi c'è il portoghese Joao Gomes, che diventa un’occasione interessante dopo la retrocessione del Wolverhampton, costretto a fare cassa cedendo i suoi pezzi migliori. Un altro profilo interessante è quello del colombiano Richard Ríos, più complicato però da strappare al Benfica a causa del costo (potrebbero servire tra i 40 e i 45 milioni). Allargando l'orizzonte alla Turchia, un terzo nome è quello di Gabriel Sara (prezzo di listino tra i 30 e 35 milioni) del Galatasaray che garantisce esperienza in Champions, versatilità in mezzo al campo e una discreta propensione al gol.
Dove va Anguissa?
Gli anni a Napoli
Arrivato all'ombra del Vesuvio all'inizio della stagione 2021-22, Anguissa è diventato uno dei punti fermi del centrocampo del Napoli. Protagonista in entrambi gli scudetti, dopo il tricolore del 2022-23 ha pagato anche lui l'annata disastrosa che ha visto gli azzurri chiudere al decimo posto. Il suo contributo è stato però fondamentale l'anno seguente, chiuso con sei gol e quattro assist e il secondo scudetto in bacheca. Con il Napoli ha vinto anche la Supercoppa del 2025.
Quest'anno è stato frenato da un infortunio muscolare a novembre, quando era impegnato con il Camerun nella rincorsa - poi fallita - a un posto ai Mondiali attraverso il playoff africano. A questo si è aggiunto un problema alla schiena che ha allungato i tempi di recupero, con il 30enne che è tornato in campo solo il 6 marzo contro il Torino a quasi quattro mesi dall'ultima partita (sconfitta per 2-0 a Bologna il 9 novembre 2025).