Balotelli al Genoa, la pista torna caldissima: l'accordo può arrivare in giornata

Il nome di Balotelli aveva spaccato il Genoa: da una parte l'allenatore e Zangrillo che lo avrebbero già portato nel capoluogo ligure, dall'altro i dirigenti, decisamente più rigidi. D'altronde il 34enne, che sui social ha già dimostrato di stare seguendo le vicende della squadra, o lo ami o lo odi. Adesso ha voglia di tornare in campo e, come svela il Corriere di Brescia, il classe 1990 sta sostenendo delle sedute individuali giornaliere per farsi trovare pronto. Col Genoa per altro, ci sarebbe già un accordo economico di base per un contratto fino al 30 giugno del 2025.