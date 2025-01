Genoa e Balotelli ai titoli di coda: si cerca un accordo per la risoluzione

La storia di Mario Balotelli al Genoa è già finita. Arrivato in Liguria a fine ottobre per aiutare un Grifone in emergenza in attacco a raggiungere la salvezza, SuperMario, complice l'esonero di Gilardino che l'aveva fortemente voluto, è finito rapidamente ai margini e con Patrick Vieira (tra i due non corre buon sangue, qui i precedenti), ha giocato pochissimo, appena 34 minuti. Troppo poco per chi pensava di ritrovare la Serie A con continuità, tanto che lo scorso 6 gennaio sui social aveva sbottato: "Ci tengo a dire che sto benissimo, anticipo future cavolate...". Così dopo le due panchine contro Lecce e Parma (senza neppure giocare un minuto) e la mancata convocazione per la partita contro la Roma, il futuro dell'ex Milan sembra ormai segnato.