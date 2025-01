Genoa, Balotelli è ufficialmente sul mercato: "Cerchiamo un posto dove possa giocare"

L'avventura di Balotelli in rossoblù era iniziata a fine ottobre sotto la gestione Gilardino, che lo aveva voluto fortemente in squadra. Dopo aver seguito dalla tribuna la gara con la Fiorentina, era appena arrivato, Balotelli è stato poi convocato dall'ex tecnico contro il Parma, subentrando per 4' nel finale, e contro il Como in campo per 18'. Il cambio di allenatore da Gilardino a Vieira, con cui aveva avuto alcuni screzi all'epoca del Nizza, non ha giovato al giocatore che ha raccolto con il tecnico francese appena 34' in dieci gare totali, quattro sempre da subentrato contro Cagliari (1'), Udinese (14'), Torino (12') e Napoli (7'). Per ben tre volte è invece rimasto in panchina mentre in altre tre occasioni non è stato convocato, due delle quali per problemi fisici. "Balotelli? Contano la squadra e la società", ha sempre detto Vieira rispondendo sulla situazione dell'attaccante.