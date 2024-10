Balotelli divide il Genoa: Zangrillo apre, il club chiude la porte. E spunta Tudor per la panchina

In casa Genoa regna il caos. I risultati del campo non aiutano (3 i ko di fila e tanti infortuni), e a creare ulteriore confusione è stato il possibile ingaggio di Mario Balotelli che non vede tutti d'accordo. Da una parte Gilardino e il presidente Zangrillo che premono per far firmare SuperBalo "Qui potrebbe tornare un giocatore top", d'altra l'area sportiva decisamente contraria. A confermarlo Andres Blazquez, ad dei liguri: "Come hanno spiegato Marco Ottolini e Marco Rossi - le parole a Il Secolo XIX, è stata una decisione presa dall’area tecnica e ha motivazioni puramente tecniche". L'entourage della punta intanto, spera ancora di arrivare a dama come evidenziato da Enzo Raiola, agente di Balotelli a Radio Sportiva: "Mario è carico, speriamo che il matrimonio si faccia in tempi brevi".