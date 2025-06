Vieira: "Voglio restare l'allenatore del Genoa". Ma se chiamasse l'Inter...

In giornata verrà risolta la questione tra Como, Inter e Cesc Fabregas, una vicenda di mercato che appassiona i tifosi nerazzurri e lariani ma che viene seguita con grande interesse anche a Genova, sponda rossoblù. Il motivo è presto detto: Patrick Vieira è la prima alternativa per la panchina interista, se arrivasse il no del tecnico catalano allora Marotta e Ausilio andrebbero dritti sul francese visto che pagando la clausola inserita sul suo contratto col Genoa, per 500.000 euro si libererebbe a partire dal primo luglio (e in quel caso servirebbe una deroga per allenare al Mondiale per Club).