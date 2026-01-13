Fiorentina, Paratici pesca in casa Juve: Rugani e Gatti nel mirino

I toscani sono alla ricerca di rinforzi in difesa e pensano ai due bianconeri
Gennaio è un mese chiave per la Fiorentina. Sul campo, i viola dovranno continuare a raccogliere punti per la lotta salvezza ma per farlo avranno bisogno anche di rinforzi dal mercato. Dopo gli arrivi di Salomon e Brescianini, infatti, il club punta a consegnare altre pedine a Paolo Vanoli.
In attesa di vedere Fabio Paratici operativo al Viola Park (il nuovo responsabile dell'area sportiva finirà prima il mercato al Tottenham), la Fiorentina proverà a piazzare qualche colpo in difesa. Per farlo, l'ex dirigente bianconero pescherà proprio alla Juventus. Sul taccuino del club toscano sono finiti Daniele Rugani e Federico Gatti. Le trattative, però, sono molto diverse.
Arrivare all'ex Empoli sarà sicuramente più semplice. Rugani a Torino gioca poco (solo 350 minuti tra campionato e Champions League) e i buoni rapporti tra Paratici e Chiellini potrebbero favorire l'operazione.
Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'affare per Gatti parte molto più in salita. Il classe '98 alla Juventus guadagna 3 milioni di euro all'anno e al momento è ai box per un'operazione al menisco. Il centrale non è più un intoccabile nello scacchiere di Luciano Spalletti ma l'ingaggio rappresenta un ostacolo non di poco conto.
Sullo sfondo c'è anche la pista che porta a Samuel Kotto, 22enne del Gent che si è messo particolarmente in mostra con il Camerun in Coppa d'Africa. Su di lui ci sono anche Genoa e Udinese.