Fiorentina, D'Aversa sarà il nuovo allenatore

Pioli per la prima volta al Viola Park: incontro con Pradè e visita al centro sportivo
© Foto da web
© Foto da web
Il club esonera Pioli e dà la squadra Galloppa ad interim: poi arriverà la firma di D'Aversadi Stefano Fiore
Regna il caos in casa Fiorentina dopo l'ennesimo, pesante ko di una stagione fin qui da incubo. In seguito alla sconfitta interna col Lecce la società viola ha comunicato l'esonero a Stefano Pioli, al suo posto è stato messo Daniele Galloppa (attuale tecnico della Primavera) ad interim in attesa dell'arrivo di Roberto D'Aversa.
La squadra è in ritiro al Viola Park e vi resterà fino a mercoledì, quando dovrà partire per la trasferta di Conference League contro il Mainz, mentre il dg Ferrari e il dt Goretti sono al lavoro per risolvere la questione economica in tempi rapidi e dare via libera all'arrivo di D'Aversa.
Scartate le ipotesi di un clamoroso ritorno di Palladino, oltre alle piste De Rossi (vicino a chiudere col Genoa) e Thiago Motta (che potrebbe tornare in gioco all'Atalanta), l'altro nome caldo era quello di Vanoli che però già dalla serata di ieri aveva perso molte chance. D'Aversa dovrebbe accettare un contratto sino a fine stagione.
Nel frattempo la squadra è stata momentaneamente affidata a Daniele Galloppa, attuale tecnico della Primavera ma l'obiettivo è che sia D'Aversa a guidare la fiorentina giovedì in Germania, sia domenica nella trasferta di Genova.
© Foto da web
© Foto da web