Fiorentina, ufficiale l'esonero di Stefano Pioli

Stefano Pioli non è più' l'allenatore della Fiorentina, che ha deciso il suo esonero. Si interrompe cosi' dopo 10 giornate l'avventura del tecnico alla guida dei viola, con la squadra ultima in classifica con solo quattro punti. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall'allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa".